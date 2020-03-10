Швед намерен покинуть Селтик летом

Новости спорта:Украинец в текущем сезоне провел лишь четыре матча за шотландский клуб.

Украинский полузащитник Селтика Марьян Швед недоволен своим положением в клубе. Игрок намерен переговорить с руководством шотландского клуба и обсудить свое будущее в Селтике.

Вингер обеспокоен тем, что не попадает даже в заявку команды на матчи. Украинец готов покинуть клуб уже ближайшим летом. Напомним, что Швед не попал в заявку сборной Украины на ближайшие контрольные матчи сине-желтых против Франции и Польши.

В тоже время, коуч Селтика Нил Леннон считает, что Швед — талантливый футболист, однако ему необходимо больше игрового времени для того, чтобы привыкнуть к стилю команды и уровню шотландского футбола.

Ранее Селтик исключил Шведа из заявки на матчи плей-офф Лиги Европы. В нынешнем сезоне 22-летний вингер провел четыре поединка за шотландский гранд, отметившись одним голом.

Селтик возглавляет чемпионат Шотландии, опережая Рейнджерс на 13 очков. Следующий матч Кельты проведут 15 марта дома против команды Стивена Джеррарда.