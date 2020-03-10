Скачать
Вторник, 10.03.2020
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)

Швед намерен покинуть Селтик летом

Швед намерен покинуть Селтик летом
11:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Украинец в текущем сезоне провел лишь четыре матча за шотландский клуб.

Украинский полузащитник Селтика Марьян Швед недоволен своим положением в клубе. Игрок намерен переговорить с руководством шотландского клуба и обсудить свое будущее в Селтике.

Вингер обеспокоен тем, что не попадает даже в заявку команды на матчи. Украинец готов покинуть клуб уже ближайшим летом. Напомним, что Швед не попал в заявку сборной Украины на ближайшие контрольные матчи сине-желтых против Франции и Польши.

В тоже время, коуч Селтика Нил Леннон считает, что Швед — талантливый футболист, однако ему необходимо больше игрового времени для того, чтобы привыкнуть к стилю команды и уровню шотландского футбола.

Лучшая молодая футболистка Украины отправилась покорять США

Ранее Селтик исключил Шведа из заявки на матчи плей-офф Лиги Европы. В нынешнем сезоне 22-летний вингер провел четыре поединка за шотландский гранд, отметившись одним голом.

Селтик возглавляет чемпионат Шотландии, опережая Рейнджерс на 13 очков. Следующий матч Кельты проведут 15 марта дома против команды Стивена Джеррарда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Селтик, Новости футбола, Марьян Швед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок сборной Украины оштрафован на приличную сумму из-за драки (Видео)
02 Названа зарплата Хачериди в Динамо-Брест
03 Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
04 Чемпион мира отказался от боя с Альваресом
05 Чигринский не хочет продлевать контракт с АЕКом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь