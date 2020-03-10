Скаут раскритиковал Шведа за переезд в Шотландию

Новости спорта:Украинский вингер снова допустил фатальную ошибку в карьере?

Скаут Ярослав Зварыч, который способствовал переезду вингера Марьяна Шведа из «Карпат» в «Селтик», теперь считает, что футболист, возможно, недостаточно тщательно взвесил все «за» и «против» перед заключением сделки.

«Я не агент игрока, но это я рекомендовал «Селтику» подписать Марьяна. Все, что они узнали о нем, было от меня. Но, возможно, он сделал неправильный выбор, когда согласился переехать в Шотландию. Не думаю, что он должным образом изучил силу лиги и борьбу, которая идет здесь за место в команде. Также я верю, что языковые трудности, с которыми Швед столкнулся тут, помешали ему адаптироваться быстрее. Вероятно, все это и внесло свой вклад в общую картину произошедшего со Шведом в Шотландии», - отметил Зварыч.

Для Шведа это не первый неудачный европейский опыт в карьере. В 2015 году он покинул «Карпаты» ради трансфера в «Севилью», но спустя два года вернулся в Украину.

Напомним, в нынешнем сезоне Швед провел лишь 1 матч в шотландской Премьер-лиге, а еще в 3 поединках присутствовал в заявке своей команды.