Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта

Новости спорта:Во вторник будут сыграны два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник, 10 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют испанская "Валенсия" и итальянская "Аталанта". Встреча состоится в Валенсии на стадионе "Месталья". После первого матча в Италии команда Малиновского имеет преимущество (4:1).

Также сегодня сыграют немецкий "РБ Лейпциг" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". В первом матче победу со счетом 1:0 одержал немецкий клуб. Начало матча в 22:00.

Расписание матчей 10 марта, вторник

Лига Чемпионов 2019/2020 1/8 Финала

22:00 Валенсия (1:4) Аталанта Футбол 1

22:00 РБ Лейпциг (1:0) Тоттенхэм Футбол 2

Напомним, донецкий Шахтер на этой недели сыграет в Лиге Европы против немецкого Вольфсбурга (12 марта в 22:00).