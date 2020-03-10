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Вторник, 10.03.2020
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Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта
16:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Во вторник будут сыграны два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник, 10 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют испанская "Валенсия" и итальянская "Аталанта". Встреча состоится в Валенсии на стадионе "Месталья". После первого матча в Италии команда Малиновского имеет преимущество (4:1).

Также сегодня сыграют немецкий "РБ Лейпциг" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". В первом матче победу со счетом 1:0 одержал немецкий клуб. Начало матча в 22:00.

Расписание матчей 10 марта, вторник

Лига Чемпионов 2019/2020 1/8 Финала

22:00 Валенсия (1:4) Аталанта Футбол 1

22:00 РБ Лейпциг (1:0) Тоттенхэм Футбол 2

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Напомним, донецкий Шахтер на этой недели сыграет в Лиге Европы против немецкого Вольфсбурга (12 марта в 22:00).

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УЕФА, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, АПЛ, ФК Лейпциг.
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