Гвардиола: Если никто не смотрит матчи, то есть ли в этом всем смысл?

Новости спорта:Испанский наставник предпочтет перенос матчей АПЛ играм при закрытых трибунах.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал приостановку чемпионата Италии, а также высказался касательно игр при пустых трибунах.

"Мы понимаем ситуацию, Серия А приостановлена, следующие две недели в Ла Лиге будут играть без зрителей, и мне кажется, что это случится в АПЛ.

Однако нужно спросить себя: работает ли это - футбол без зрителей? Если никто не смотрит матчи, то есть ли в этом всем смысл? Мне бы не хотелось выступать в Лиге чемпионов, Премьер-лиге, кубках, без зрителей. Мы будем уважать инструкции, однако мы здесь для людей. Можно провести матч без фанатов, два, но не дольше.

Мы делаем это для людей, мне бы не хотелось выступать без болельщиков. Однако здоровье - важнее всего", - приводит слова испанца Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что УЕФА не видит необходимости вносить изменения в расписание Евро-2020.