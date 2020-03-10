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Вторник, 10.03.2020
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Даже больше Месси: назван самый дорогой футболист чемпионата Англии

Даже больше Месси: назван самый дорогой футболист чемпионата Англии
18:10 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Ориентировочная стоимость Стерлинга оценивается в €160 миллионов.

25-летний английский левый вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом в АПЛ.

Ориентировочная стоимость Стерлинга оценивается в €160 миллионов. Рахим перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» летом 2015-го года за €63,7 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «горожан» 39 матчей во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 7 результативных передач.

Места со второго по четвертое занимают Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах и Садио Мане (оба — «Ливерпуль»), а также Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»). Каждый из этих игроков оценивается в €150 миллионов.

 
 
 
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Sterling still on top! #sterling #mancity #manchestercity #liverpool #lfc #liverpoolfc #manchesterunited #manutd #manunited #spurs #tottenham #chelsea #debruyne #kane #salah #mane #taa #pogba #kante

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей

Самый дорогой игрок испанской Ла Лиги Лионель Месси оценивается в €140 миллионов.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии, Рахим Стерлинг.
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