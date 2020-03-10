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Максимов - лучший тренер февраля в Украине

Максимов - лучший тренер февраля в Украине
18:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УПЛ

Новости спорта:Тренер Ворсклы в голосовании обогнал наставников Зари, Колоса и Днепра-1.

Украинская Премьер-лига назвала лучшего тренера чемпионата в феврале – им стал менеджер полтавской Ворсклы Юрий Максимов.

В февраля команда украинского специалиста провела всего один поединок, в котором уступила киевскому Динамо со счетом 2:1.

Всего Максимов в голосовании среди фанатов набрал 39%, обогнав в борьбе Виктора Скрипника (Заря, 37%), Руслана Костышина (Колос, 13%) и Дмитрий Михайленко (Днепр-1, 11%).

Отметим, что полтавский клуб оказался в нижней шестерке, заняв 10 место с 20 очками после 22 туров.

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Напомним, нападающий Днепра-1 Владислав Супряга признан лучшим игроком УПЛ по итогам февраля.

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Чемпионат Украины, Юрий Максимов, УПЛ, Новости футбола.
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