Максимов - лучший тренер февраля в Украине

Новости спорта:Тренер Ворсклы в голосовании обогнал наставников Зари, Колоса и Днепра-1.

Украинская Премьер-лига назвала лучшего тренера чемпионата в феврале – им стал менеджер полтавской Ворсклы Юрий Максимов.

В февраля команда украинского специалиста провела всего один поединок, в котором уступила киевскому Динамо со счетом 2:1.

Всего Максимов в голосовании среди фанатов набрал 39%, обогнав в борьбе Виктора Скрипника (Заря, 37%), Руслана Костышина (Колос, 13%) и Дмитрий Михайленко (Днепр-1, 11%).

Отметим, что полтавский клуб оказался в нижней шестерке, заняв 10 место с 20 очками после 22 туров.

Напомним, нападающий Днепра-1 Владислав Супряга признан лучшим игроком УПЛ по итогам февраля.