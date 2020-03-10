Украина пока не будет останавливать чемпионат

Новости спорта:Ситуация в Украине пока позволяет проводить футбольные матчи.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что лига пока не получала указаний о запрете проведения соревнований из-за коронавируса, сообщает Sport Arena.

«На сегодняшний день мы не получали документов от наших ведомственных организаций, от профильного министерства. Также мы мониторим средства массовой информации, чтобы разбираться о введении мер в регионах.

На сегодня мы видим, что Житомирская, Киевская, Сумская и Кировоградская области ввели ограничения на проведение массовых мероприятий. Если получим четкое указание запретить проведение массовых мероприятий, конечно, мы все выполним.

Если ситуация в Украине потребует принимать меры, мы в экстренном порядке будем собирать клубы и вместе примем решение. Вариантов у нас может быть два: прекращение чемпионата или проведения матчей без зрителей», - сказал Дикий.

Напомним, футбольный чемпионат Италии (Серия А) приостановили до 3 апреля.