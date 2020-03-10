Марлос и Патрик вернулись в состав Шахтера

Новости спорта:Из-за повреждений они пропустили две последние игры в чемпионате Украины.

Полузащитники Шахтера Марлос и Алан Патрик вернулись к тренировкам в общей группе, восстановившись после повреждений.

Оба игрока пропустили два последних матча Горняков в чемпионате Украины против Днепра-1 (4:1) и Колоса (4:3).

В нынешнем сезоне Марлос сыграл в 23 матчах за Шахтер, отличившись девятью голами и двумя результативными передачами. На счету Алана Патрика пять мячей и три ассиста в 24 матчах.

Также к частичной работе в общей группе приступил Манор Соломон, а Александр Пихаленок занимался индивидуально под руководством клубных физиотерапевтов.

В четверг, 12 марта, Шахтер сыграет с Вольфсбургом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В связи с эпидемией коронавируса поединок в Германии пройдет при пустых трибунах.