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Марлос и Патрик вернулись в состав Шахтера

Марлос и Патрик вернулись в состав Шахтера
19:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Из-за повреждений они пропустили две последние игры в чемпионате Украины.

Полузащитники Шахтера Марлос и Алан Патрик вернулись к тренировкам в общей группе, восстановившись после повреждений.

Оба игрока пропустили два последних матча Горняков в чемпионате Украины против Днепра-1 (4:1) и Колоса (4:3).

В нынешнем сезоне Марлос сыграл в 23 матчах за Шахтер, отличившись девятью голами и двумя результативными передачами. На счету Алана Патрика пять мячей и три ассиста в 24 матчах.

Также к частичной работе в общей группе приступил Манор Соломон, а Александр Пихаленок занимался индивидуально под руководством клубных физиотерапевтов.

Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей

В четверг, 12 марта, Шахтер сыграет с Вольфсбургом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В связи с эпидемией коронавируса поединок в Германии пройдет при пустых трибунах.

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Сборная Украины, УЕФА, Лига Европы, Травма, Марлос.
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