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Вторник, 10.03.2020
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Клопп разозлился из-за вопроса о коронавирусе

Клопп разозлился из-за вопроса о коронавирусе
21:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Немецкому наставнику не нравится говорить о новом заболевании.

В среду, 11 марта, Ливерпуль примет Атлетико в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Перед игрой состоялась традиционная пресс-конференция, на которой у главного тренера "красных" спросили о коронавирусе. Юрген Клопп откровенно заявил, что его такие вопросы злят.

"Вы живете в Мадриде? Вы в своем городе обеспокоены? В этом нет ничего такого, мы все живем в обществе и должны переживать.

Мне не нравится, что вы задаете такие вопросы. Вы переживаете, однако стоит ли футбол поездки? Добрались сюда из Мадрида, может стоило остаться там? Однако вы полагаете, что футбол это то, ради чего нужно рискнуть.

Вы должны доносить информацию, и я надеюсь, что у вас это получается лучше, чем задавать вопросы. Я зол, когда у меня спрашивают, думая, что у меня имеется проблема, которой нет у вас. Все игроки здоровы. 22 футболиста не жмут друг другу руки", - цитирует немца teamtalk.

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Недавно Клопп сказал, что не понимает, почему о коронавирусе спрашивают футбольного тренера, который не разбирается в этом вопросе.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Коронавирус.
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