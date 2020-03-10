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Вторник, 10.03.2020
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Еще один матч Лиги чемпионов пройдет без зрителей

Еще один матч Лиги чемпионов пройдет без зрителей
21:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В первой встрече мюнхенцы разгромили соперника на выезде.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Баварии против Челси пройдет без зрителей. Правительство земли Бавария приняло решение запретить проведение мероприятий с более чем 1000 зрителей до 19 апреля. Сроки запрета могут измениться.

Мюнхенцы проинформировали об этом УЕФА. К матчу будут допущены только работники, участвующие в его проведении. Бавария вернет болельщикам деньги за купленные билеты.

Решение о других матчах, которые мюнхенцы должны провести до 19 апреля, еще не принято.

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Ранее стало известно, что без зрителей проведут свои матчи в Лиге чемпионов Барселона — Наполи, ПСЖ — Боруссия Д, Валенсия — Аталанта, а также некоторые матчи Лиги Европы, включая первую встречу Вольфсбурга и Шахтера.

В первом матче Бавария разгромила Челси в Лондоне со счетом 3:0.

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Все по теме:

УЕФА, ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Челси, Коронавирус.
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