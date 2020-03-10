Малиновский остался в запасе на матч Лиги чемпионов

Главные тренеры Аталанты и Валенсии определились со стартовыми составами ответного матча 1/8 финала Лиги чемпонов.
Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский начнет игру на скамейке запасных.
Валенсия: Силлессен, Васс, Коклен, Диахаби, Гайя, Кондогбиа, Солер, Парехо, Ф. Торрес, Гамейро, Родриго.
Аталанта: Спортьелло, Джимсити, Кальдара, Паломино, Хатебур, Госенс, Де Рон, Фройлер, Гомес, Пашалич, Иличич.
Матч Валенсия - Аталанта пройдет без зрителей и начнется в 22:00 по киевскому времени. В первом матче Аталанта убедительно победила со счетом 4:1.