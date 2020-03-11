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Моуриньо установил несколько антирекордов в Лиге чемпионов

Моуриньо установил несколько антирекордов в Лиге чемпионов
09:34 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Жозе Моуринью противостояние с Лейпцигом в Лиге чемпионов отметилось несколькими личными антирекордами.

Для главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуринью противостояние с Лейпцигом в Лиге чемпионов отметилось несколькими личными антирекордами.

Он впервые в карьере не может победить в 6-ти матчах подряд во всех соревнованиях. "Шпоры" дважды сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

Португалец в третий раз подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

57-летний специалист впервые проиграл в 3-х встречах подряд в Лиге чемпионов.

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Поражение со счетом 0:4 по сумме двух матчей стало самым крупным за карьеру в этом турнире.

Наконец, Моуринью потерпел самое крупное тренерское поражение в Лиге чемпионов с 2013 года, когда Реал под его руководством уступил дортмундской Боруссии со счетом 1:4.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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