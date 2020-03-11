Реал готовится закрыть клубную базу для прессы

Реал готовится временно закрыть клубную базу для прессы в связи с эпидемией коронавируса.
Сегодня руководство клуба примет решение о том, будут ли проводиться пресс-конференции главного тренера Зинедина Зидана перед и после грядущего матча с Эйбаром.
Также в Королевском клубе не планируют приглашать медиа на традиционные 15 минут открытой тренировки первой команды.
В Испании были зафиксировали более 1600 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Матчи следующих двух туров испанской Примеры пройдут при пустых трибунах.
Реал примет Эйбар в пятницу, 13 марта. Начало — в 22:00 по киевскому времени.