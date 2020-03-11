Обнародованы результаты теста Мбаппе на коронавирус

Новости спорта:Форвард жаловался на боли в горле, из-за чего не тренировался с понедельника.

Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе во вторник, 10 марта, прошел тест на коронавирус. Результат теста отрицательный — у нападающего нет COVID-19, передает GFFN со ссылкой на телеканал TF1.

Форвард жаловался на боли в горле, из-за чего не тренировался с понедельника. Предварительное обследование выявило сильную стенокардию. Форвард прошел тест на коронавирус в качестве меры предосторожности.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сообщил, что примет решение по участию Киллиана в матче против Боруссии перед самим матчем, исходя из состояния игрока.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 32 матча за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 30 голами и 17 результативными передачами.

Матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд пройдет 11 марта в Париже. Поединок состоится при пустых трибунах из-за распространения коронавируса. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Д дома обыграла ПСЖ со счетом 2:1.