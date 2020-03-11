Скачать
Среда, 11.03.2020
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей
Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей

Обнародованы результаты теста Мбаппе на коронавирус

Обнародованы результаты теста Мбаппе на коронавирус
10:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Форвард жаловался на боли в горле, из-за чего не тренировался с понедельника.

Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе во вторник, 10 марта, прошел тест на коронавирус. Результат теста отрицательный — у нападающего нет COVID-19, передает GFFN со ссылкой на телеканал TF1.

Форвард жаловался на боли в горле, из-за чего не тренировался с понедельника. Предварительное обследование выявило сильную стенокардию. Форвард прошел тест на коронавирус в качестве меры предосторожности.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сообщил, что примет решение по участию Киллиана в матче против Боруссии перед самим матчем, исходя из состояния игрока.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 32 матча за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 30 голами и 17 результативными передачами.

Матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд пройдет 11 марта в Париже. Поединок состоится при пустых трибунах из-за распространения коронавируса. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Д дома обыграла ПСЖ со счетом 2:1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Киллиан Мбаппе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моралес: У Свитолины нет украинской идентификации
02 Сумасшедшая "перестрелка" Валенсии и Аталанты в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
03 Жена Виллиана проговорилась об уходе футболиста из Челси
04 Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
05 Швед может уйти из Селтика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь