В АПЛ готовят громкую тренерскую отставку

Новости спорта:Астон Вилла может уволить Дина Смита по итогам матча с Челси.

Астон Вилла может уволить главного тренера Дина Смита по итогам грядущего матча с Челси.

Вилланы потерпели четыре подряд поражения в Премьер-лиге, и крупный провал в игре с Синими поставит под сомнение будущее Смита в клубе.

В настоящее время Вилла занимает предпоследнее место в таблице. До «спасительного» 17-го места — два очка.

Англичанин возглавил Астон Виллу в октябре 2018 года и помог клубу выйти в Премьер-лигу через плей-офф Чемпионшипа.

Подопечные Смита примут Челси в субботу, 14 марта. Начало — в 19:30 по киевскому времени.