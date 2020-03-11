В АПЛ готовят громкую тренерскую отставку

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Среда, 11.03.2020
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11:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Астон Вилла может уволить Дина Смита по итогам матча с Челси.

Астон Вилла может уволить главного тренера Дина Смита по итогам грядущего матча с Челси.

Вилланы потерпели четыре подряд поражения в Премьер-лиге, и крупный провал в игре с Синими поставит под сомнение будущее Смита в клубе.

В настоящее время Вилла занимает предпоследнее место в таблице. До «спасительного» 17-го места — два очка.

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Англичанин возглавил Астон Виллу в октябре 2018 года и помог клубу выйти в Премьер-лигу через плей-офф Чемпионшипа.

Подопечные Смита примут Челси в субботу, 14 марта. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

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ФК Астон Вилла, Футбол, Новости футбола, Дин Смит.
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