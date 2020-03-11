Карпаты усилились вратарем Динамо

Новости спорта:Львовский клуб продолжает усиливать состав.

Карпаты объявили о подписании контракта с вратарем Владимиром Маханьковым. Условия сделки не называются.

22-летний вратарь только в марте покинул Динамо, воспитанником которого и является. За первую команду киевлян Маханьков не провел ни одного матча.

Напомним, в феврале Карпаты усилились бывшим вратарем Днепра и Шахтера Антоном Каниболоцким.

После первого круга чемпионата Премьер-лиги подопечные Романа Санжара занимают последнее место в таблице. До 11-й позиции — пять очков.

В субботу, 14 марта, Карпаты во второй раз подряд сыграют с соседями из ПФК Львов.