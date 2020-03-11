Скачать
Среда, 11.03.2020
Мейвезер назвал лучших боксеров мира прямо сейчас
Мейвезер назвал лучших боксеров мира прямо сейчас
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей
Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей

Женская сборная Украины завоевала бронзу Pinatar Cup в Испании

Женская сборная Украины завоевала бронзу Pinatar Cup в Испании
12:15 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Новости спорта:Женская сборная Украины по футболу заняла 3 место на международном турнире Pinatar Cup в Испании.

Женская сборная Украины по футболу заняла 3 место на международном турнире Pinatar Cup в Испании, который проходил в городке Сан-Педро-дель-Пинатар.

В своем последнем матче на турнире, который состоялся 10 марта, подопечные Натальи Зинченко с минимальным счетом (0: 1) уступили сборной Исландии, сообщает пресс-служба УАФ.

В предыдущих матчах украинские футболистки потерпели поражение от Шотландии (0:3) и победили Северную Ирландию (4:0).

Шахтер отправился в Германию на матч Лиги Европы: список футболистов

Итоговое положение: Шотландия - 9 очков, Исландия - 6, Украина - 3, Северная Ирландия - 0.

Напомним, что женская сборная Украины по футболу готовится к решающим поединкам квалификационного турнира Евро-2021, ближайшие из которых состоятся 10 апреля (на выезде против Черногории) и 14 апреля (в Запорожье против Греции).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Женская сборная Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моралес: У Свитолины нет украинской идентификации
02 Сумасшедшая "перестрелка" Валенсии и Аталанты в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
03 Жена Виллиана проговорилась об уходе футболиста из Челси
04 Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
05 Швед может уйти из Селтика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь