Женская сборная Украины завоевала бронзу Pinatar Cup в Испании

Новости спорта:Женская сборная Украины по футболу заняла 3 место на международном турнире Pinatar Cup в Испании.

Женская сборная Украины по футболу заняла 3 место на международном турнире Pinatar Cup в Испании, который проходил в городке Сан-Педро-дель-Пинатар.

В своем последнем матче на турнире, который состоялся 10 марта, подопечные Натальи Зинченко с минимальным счетом (0: 1) уступили сборной Исландии, сообщает пресс-служба УАФ.

В предыдущих матчах украинские футболистки потерпели поражение от Шотландии (0:3) и победили Северную Ирландию (4:0).

Итоговое положение: Шотландия - 9 очков, Исландия - 6, Украина - 3, Северная Ирландия - 0.

Напомним, что женская сборная Украины по футболу готовится к решающим поединкам квалификационного турнира Евро-2021, ближайшие из которых состоятся 10 апреля (на выезде против Черногории) и 14 апреля (в Запорожье против Греции).