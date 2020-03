Серия А официально объявила об остановке чемпионата

Серия А официально подтвердила временную приостановку соревнований в связи с эпидемией коронавируса.

Окончательное решение приостановить чемпионат было принято в понедельник, 9 марта.

Согласно с указом итальянского правительства, спортивные мероприятия в Италии отложены до 3 апреля.

#SerieATIM is officially suspended. We're taking a break, but we can't wait to be back.#WeAreCalcio pic.twitter.com/xhQY33g6gV