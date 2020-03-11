Серия А официально объявила об остановке чемпионата

Новости спорта:Лигу "заморозили" из-за эпидемии коронавируса.

Серия А официально подтвердила временную приостановку соревнований в связи с эпидемией коронавируса.

Окончательное решение приостановить чемпионат было принято в понедельник, 9 марта.

Согласно с указом итальянского правительства, спортивные мероприятия в Италии отложены до 3 апреля.

#SerieATIM is officially suspended. We're taking a break, but we can't wait to be back.#WeAreCalcio pic.twitter.com/xhQY33g6gV — Lega Serie A (@SerieA_EN) March 11, 2020

Северные регионы Италии оказались на строгом карантине из-за активного роста числа зараженных на коронавирус COVID-19. Всего в стране были зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения.

По всему миру коронавирусом COVID-19 были заражены более 100 тысяч людей. Он привел к смерти более трех тысяч людей.