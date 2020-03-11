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Ярмоленко впервые вышел на поле после длительного восстановления

Ярмоленко впервые вышел на поле после длительного восстановления
13:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Андрей Ярмоленко вчера принял участие в матче "Вест Хэм" (U-23) - "Дерби Каунти" (U-23), который завершился со счетом 3:3.

Украинский полузащитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко наконец восстановился после декабрьской травмы бедра и отыграл полный матч за молодежный состав команды.

Ожидается, что за первую команду "Вест Хэма" 30-летний игрок сборной Украины сыграет в ближайшее воскресенье, 15 марта, в матче АПЛ против "Вулверхэмптона".

Напомним, что по обновленным данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Андрея Ярмоленко уменьшилась на 3 млн евро и на данный момент составляет 12 млн евро. Причиной стало долгое восстановление после травмы бедра, полученной в декабре 2019 года.

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Всего в нынешнем сезоне украинский полузащитник сыграл в 15 матчах за "Вест Хэм", забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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