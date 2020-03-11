Ярмоленко впервые вышел на поле после длительного восстановления

Новости спорта:Андрей Ярмоленко вчера принял участие в матче "Вест Хэм" (U-23) - "Дерби Каунти" (U-23), который завершился со счетом 3:3.

Украинский полузащитник английского футбольного клуба "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко наконец восстановился после декабрьской травмы бедра и отыграл полный матч за молодежный состав команды.

Ожидается, что за первую команду "Вест Хэма" 30-летний игрок сборной Украины сыграет в ближайшее воскресенье, 15 марта, в матче АПЛ против "Вулверхэмптона".

Напомним, что по обновленным данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Андрея Ярмоленко уменьшилась на 3 млн евро и на данный момент составляет 12 млн евро. Причиной стало долгое восстановление после травмы бедра, полученной в декабре 2019 года.

Всего в нынешнем сезоне украинский полузащитник сыграл в 15 матчах за "Вест Хэм", забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.