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Лидер Шахтера прооперирован в Лондоне

Лидер Шахтера прооперирован в Лондоне
14:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко перенес операцию на мениске.

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко был прооперирован в Лондоне. Официальный сайт "горняков" подтвердил, что причиной стали проблемы с мениском — как и сообщалось ранее.

Ожидается, что Степаненко пропустит из-за этого около месяца. Таким образом, он не сыграет в матчах против Вольфсбурга в 1/8 финала Лиги Европы, а также в товарищеских играх сборной Украины с Францией и Польшей в конце марта.

"Горняки" уже отправились в Германию на игру с Вольфсбургом. Тренерский штаб Луиша Каштру рассчитывает на 24 футболистов.

Шахтер отправился в Германию на матч Лиги Европы: список футболистов

Игра состоится 12 марта, начало – в 22:00. Отметим, что на стадионе не будет зрителей. Это предпринято в целях борьбы с распространением коронавируса.

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, ФК Бенфика, Футбол, ФК Вольфсбург, Новости футбола.
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