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Кубковый матч Динамо - Александрия пройдет со зрителями

Кубковый матч Динамо - Александрия пройдет со зрителями
14:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Карантин и возможные игры при пустых трибунах в Киеве начнутся только с 12 марта.

Все болельщики смогут посетить матч 1/4 финала Кубка Украины между Динамо и Александрией, подтвердили Football.ua в пресс-службе киевского клуба.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко объявил, что с 12 марта в Киеве вводится карантин. Это означает ограничения в учебном процессе в детских садах, школах, университетах. Должно это затронуть и футбол – но пока что неизвестно, будут играться матчи без зрителей или же игры перенесут. Важно отметить, что случаев заболевания коронавирусом в Киеве нет, это превентивная мера.

Изначально карантин в Киеве планируется до конца марта.

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Ожидается, что Кабинет министров огласит и про карантин по всей Украине. На данный момент в нашей стране подтвержден один случай заболевания коронавирусом в Черновцах.

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Футбол, Кубок Украины, Новости футбола, Динамо - Александрия.
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