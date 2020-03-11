Кубковый матч Динамо - Александрия пройдет со зрителями

Новости спорта:Карантин и возможные игры при пустых трибунах в Киеве начнутся только с 12 марта.

Все болельщики смогут посетить матч 1/4 финала Кубка Украины между Динамо и Александрией, подтвердили Football.ua в пресс-службе киевского клуба.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко объявил, что с 12 марта в Киеве вводится карантин. Это означает ограничения в учебном процессе в детских садах, школах, университетах. Должно это затронуть и футбол – но пока что неизвестно, будут играться матчи без зрителей или же игры перенесут. Важно отметить, что случаев заболевания коронавирусом в Киеве нет, это превентивная мера.

Изначально карантин в Киеве планируется до конца марта.

Ожидается, что Кабинет министров огласит и про карантин по всей Украине. На данный момент в нашей стране подтвержден один случай заболевания коронавирусом в Черновцах.