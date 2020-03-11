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"Берегите здоровье": Степаненко обратился к болельщикам

"Берегите здоровье": Степаненко обратился к болельщикам
15:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тарас Степаненко обратился к болельщикам после операции на мениске.

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко, который сегодня перенес операцию в Лондоне, опубликовал фото с больничной палаты.

"Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперёд. И важно остановиться, сделать выводы и использовать приобретённый опыт, чтобы продолжить свой путь вперед. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких - это самое дорогое, что у нас есть".

P.S. Пошёл съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast", - написал Степаненко в Instagram.

 
 
 
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Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперёд. И важно остановиться , сделать выводы и использовать приобретённый опыт, чтобы продолжить свой путь вперед Берегите своё здоровье и здоровье своих близких- это самое дорогое , что у нас есть P.S. Пошёл съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast

Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

 

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Ожидается, что Степаненко пропустит около месяца.

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола.
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