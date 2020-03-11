У немецкого футболиста выявили коронавирус

Новости спорта:Защитник "Ганновера-96" Тимо Хюберс сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний футболист был заражён в конце прошлой недели на мероприятии в Хильдесхайме. В настоящее время он пребывает на карантине у себя дома.

Несмотря на то, что Хюберс с момента заражения не контактировал с одноклубниками, "Ганновер" в качестве предосторожности проверил на инфекцию всех своих игроков, тренеров и других работников.

"Тимо повёл себя примерным образом. Сейчас у него нет симптомов. Узнав, что человек, с которым он контактировал, сдал положительный тест, он сразу же обратился ко врачу и отправился на карантин", — сказал спортивный директор "Ганновера" Герард Цубер.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.