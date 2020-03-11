Еще один европейский чемпионат приостановили из-за коронавируса

Федерация футбола Грузии остановила все матчи, проходящие под ее эгидой. Такие меры связаны со вспышками коронавируса по всему миру.
Матчи приостановили до 1 апреля, сообщается на сайте федерации.
"Все матчи под эгидой федерации приостановлены с настоящего времени из-за коронавируса. Безопасность болельщиков - наш приоритет", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Серия А отменила все матчи на неопределенный срок.
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