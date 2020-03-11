Еще один европейский чемпионат приостановили из-за коронавируса

Новости спорта:В Грузии остановили футбольные матчи до 1 апреля.

Федерация футбола Грузии остановила все матчи, проходящие под ее эгидой. Такие меры связаны со вспышками коронавируса по всему миру.

Матчи приостановили до 1 апреля, сообщается на сайте федерации.

"Все матчи под эгидой федерации приостановлены с настоящего времени из-за коронавируса. Безопасность болельщиков - наш приоритет", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Серия А отменила все матчи на неопределенный срок.

Отметим, что в Украине ввели карантинв Украине ввели карантин, отменив все массовые мероприятия, из-за коронавируса.