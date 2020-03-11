Мариуполь прошел Альянс в Кубке Украины

Новости спорта:Стал известен второй участник полуфинала национального кубка.

В Сумах завершился еще один четвертьфинальный поединок Кубка Украины. Второлиговый Альянс принимал представителя УПЛ Мариуполь.

Хозяева первыми забили, отличился Осадчий, однако в течении шести минут "приазовцы" сумели выйти вперед за счет точных ударов Кулакова и Яворского. Тем не менее Альянс сумел вырвать ничью в первом тайме, отличился Ярошенко.

Во втором тайме сказался уровень гостей, которые еще дважды распечатались в воротах Альянса.

Мариуполь стал вторым участником полуфинала Кубка Украины, вслед за Минаем.

Альянс - Мариуполь 2:4

Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45+2 — Кулаков, 30, Яворский, 36, Полегенько, 47, Муравский, 66.

Альянс: Важинский — Загинайлов (Шпиренок, 90), Лучик, Медведев, Осадчий, Пикуль, Рогозинский, Сидоренко (Агапов, 61), В. Шарай (Приходько, 71), С. Шарай, Ярошенко.

Мариуполь: Гальчук — Муравский, Яворский, Игнатенко (Федорчук, 46), Корниенко, Мишнев (Путря, 79), Полегенько, Тищенко, Фомин (Топалов, 74), Чех.

Предупреждения: Рогозинский, В. Шарай, Приходько — Игнатенко, Мишнев, Федорчук, Тищенко.

Удаление: Федорчук, 87 (повторное предупреждение).