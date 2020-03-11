"Невероятная атака": Тренер Вольфсбурга похвалил Шахтер

Новости спорта:Наставник "волков" Оливер Гласнер лестно отозвался о будущем сопернике.

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поделился ожиданиями от первого поединка 1/8 финала Лиги Европы против донецкого Шахтера.

"Наша цель — пройти в следующий раунд. Конечно неприятно играть при пустых трибунах, но мы не можем повлиять на эти обстоятельства. Мы хотели бы, чтобы ситуация сложилась по-другому, но на данный момент нужно понимать, что это лучшее решение. Шахтер — очень хорошая команда, которая обладает невероятной атакой. У них есть игроки, которые годами играют на высшем уровне. Нам будет очень сложно в обороне. Я также ожидаю, что Шахтер будет играть компактно", — цитирует наставника Sport Buzzer.

"У них большой опыт, что они доказали в выездном матче с Бенфикой, когда Шахтер смог переломить ход неудачно складывающегося матча. Завтра нам предстоит выполнить действительно сложную задачу. Впрочем, сейчас мы находимся в хорошей форме и показываем отличную игру как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. Мы хотим сделать хороший задел дома перед поездкой в Украину".

Матч Вольфсбург — Шахтер состоится в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени в Германии без зрителей.