ПСЖ - Боруссия Д: составы команды на ответный матч Лиги чемпионов

Новости спорта:В ближайшие часы в Париже определится еще один участник 1/4 финала Лиги чемпионов.

Стали известны составы "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссии" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 11 марта, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало - в 22:00 (время киевское).

"ПСЖ": Навас, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Паредес, Гейе, Ди Мария, Сарабия, Неймар, Кавани.

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Джан, Витсель, Геррейро, Санчо, Азар, Холанд.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором, ассистировать ему будут судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья — Крейг Поусон.

Первый матч в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" завершился победой "шмелей" со счётом 2:1.