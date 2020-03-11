Скачать
Среда, 11.03.2020
У немецкого футболиста выявили коронавирус
У немецкого футболиста выявили коронавирус
Матч Кубка Федерации Япония - Украина перенесли на неопределенный срок
Матч Кубка Федерации Япония - Украина перенесли на неопределенный срок
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины (Видео)
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины (Видео)
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне

Ливерпуль - Атлетико: составы команд на ответный матч Лиги чемпионов

Ливерпуль - Атлетико: составы команд на ответный матч Лиги чемпионов
21:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и мадридским Атлетико.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил оставить на скамейке запасных основного опорного полузащитника Фабиньо. Его место на поле займет Алекс Окслейд-Чемберлен, который должен помочь своей команде проходить эшелонированную оборону Атлетико.

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Ман

Запасные: Лонерган, Фабиньо, Милнер, Минамино, Лаллана, Ориги, Матип

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Коке, Сауль, Партей, Корреа — Коста, Фелиш

Запасные: Адан, Хименес, Мората, Лемар, Льоренте, Феррейра Карраско, Врсалько

ПСЖ - Боруссия Д: составы команды на ответный матч Лиги чемпионов

Матч Ливерпуль — Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, ФК Атлетико М, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Ливерпуль - Атлетико.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моралес: У Свитолины нет украинской идентификации
02 Минай - Ингулец: онлайн-трансляция матча Кубка Украины (Видео)
03 Альянс - Мариуполь: онлайн-трансляция матча Кубка Украины (Видео)
04 Мейвезер назвал лучших боксеров мира прямо сейчас
05 Сумасшедшая "перестрелка" Валенсии и Аталанты в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь