Яремчук приступил к тренировкам с мячом

Новости спорта:Роман Яремчук вернулся в Бельгию из Сербии и уже приступил к тренировкам с мячом.

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук вернулся в Бельгию из Сербии и уже приступил к тренировкам с мячом.

Яремчук в Сербии проходил первый этап реабилитации после операции на ахилле, которую украинец успешно перенес в январе. Отметим, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес форварда в резервный список игроков на товарищеские матчи против Франции и Польши.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 30 матчей за Гент во всех турнирах, отметившись 17 голами и четырьмя результативными передачами. Также нападающий помог сборной Украины выйти в финальную часть чемпионата Европы-2020, забив четыре гола в отборочном турнире.

Гент идет на втором месте чемпионата Бельгии. Следующий матч команда Яремчука проведет 15 марта против Васланд-Беверена.