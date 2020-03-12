Ливерпуль - Атлетико: слова Клоппа после матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Наставник Ливерпуля раскритиковал Атлетико за футбол, в который они играют.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения от Атлетико (2:3). Немец подчеркнул, что решающим эпизодом в матче стал второй гол Маркоса Льоренте.

«Для нас стал проблемой второй гол в исполнении Льоренте — при счете 2:1 мы не испытывали никаких проблем. После 2:2 я увидел, что мои футболисты полностью не справляются со своей задачей. В компенсированное время нам все давалось с большим трудом — мы даже забыли, как правильно делать подачи».

«Я полностью доволен игрой своей команды. Атлетико? Я их не понимаю. У них есть невероятный класс, они могут играть в настоящий футбол. Вместо этого Атлетико глубоко сидит в защите и добивается результата через контратаки».

«Последние два года нас преследовала удача. Для того, чтобы выйти в финал дважды, ее присутствие необходимо. Однако в ключевые моменты все вокруг было против Ливерпуля».

«Мы принимаем этот результат, хотя он не кажется мне закономерным. Я — неудачник. Моя команда провела восхитительный матч против соперника мирового класса, который обороняется в две линии по четыре человека».

Ливерпуль в дополнительное время упустил преимущество в два мяча и проиграл Атлетико (2:3). Красные сложили полномочия действующих победителей Кубка чемпионов в первом раунде финальной части плей-офф.