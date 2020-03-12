Скачать
Четверг, 12.03.2020
Киев-Баскет вылетел из Кубка Европы FIBA, проиграв во второй раз Каршияке
Киев-Баскет вылетел из Кубка Европы FIBA, проиграв во второй раз Каршияке
Матч Кубка Федерации Япония - Украина перенесли на неопределенный срок
Матч Кубка Федерации Япония - Украина перенесли на неопределенный срок
Динамо в меньшинстве вырвало победу у Александрии в Кубке Украины (Видео)
Динамо в меньшинстве вырвало победу у Александрии в Кубке Украины (Видео)
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне

Ливерпуль - Атлетико: слова Клоппа после матча Лиги чемпионов

Ливерпуль - Атлетико: слова Клоппа после матча Лиги чемпионов
08:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Наставник Ливерпуля раскритиковал Атлетико за футбол, в который они играют.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов после поражения от Атлетико (2:3). Немец подчеркнул, что решающим эпизодом в матче стал второй гол Маркоса Льоренте. 

«Для нас стал проблемой второй гол в исполнении Льоренте — при счете 2:1 мы не испытывали никаких проблем. После 2:2 я увидел, что мои футболисты полностью не справляются со своей задачей. В компенсированное время нам все давалось с большим трудом — мы даже забыли, как правильно делать подачи».

«Я полностью доволен игрой своей команды. Атлетико? Я их не понимаю. У них есть невероятный класс, они могут играть в настоящий футбол. Вместо этого Атлетико глубоко сидит в защите и добивается результата через контратаки».

«Последние два года нас преследовала удача. Для того, чтобы выйти в финал дважды, ее присутствие необходимо. Однако в ключевые моменты все вокруг было против Ливерпуля».

«Мы принимаем этот результат, хотя он не кажется мне закономерным. Я — неудачник. Моя команда провела восхитительный матч против соперника мирового класса, который обороняется в две линии по четыре человека».

Ливерпуль в дополнительное время упустил преимущество в два мяча и проиграл Атлетико (2:3). Красные сложили полномочия действующих победителей Кубка чемпионов в первом раунде финальной части плей-офф.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Александрия: онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины (Видео)
02 Ливерпуль - Атлетико: составы команд на ответный матч Лиги чемпионов
03 Динамо в меньшинстве вырвало победу у Александрии в Кубке Украины (Видео)
04 "Невероятная атака": Тренер Вольфсбурга похвалил Шахтер
05 Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь