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Динамо - Александрия: почему Шаран не пришел на пресс-конференцию

Динамо - Александрия: почему Шаран не пришел на пресс-конференцию
08:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Александрия

Новости спорта:На вопросы журналистов после игры отвечал помощник Шарана Андрей Купцов.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран не пришел на пресс-конференцию после проигранного матча 1/4 финала против Динамо (0:1). Украинскому специалисту стало плохо в клубной раздевалке Александрии.

Отмечается, что вместо Шарана на вопросы журналистов отвечал его помощник Андрей Купцов.

Сегодня Динамо в дополнительное время сумело дожать Александрию (1:0). Единственный гол в матче провел Виктор Цыганков. Начиная с середины второго тайма киевляне играли в меньшинстве после удаления Мохаммеда Кадири.

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В последнем туре команда Шарана также играла с Динамо и потерпела поражение (1:3). Отметим, что Александрия добыла лишь одну победу в пяти официальных матчах в 2020 году.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, Кубок Украины, Новости футбола.
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