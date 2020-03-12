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Минай - Ингулец: слова Лавриненко после матча Кубка Украины

Минай - Ингулец: слова Лавриненко после матча Кубка Украины
10:33 Сегодня Телеграф Фото: ФК Ингулец

Новости спорта:Наставник Ингульца раскритиковал действия арбитров в матче против Ингульца.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал вылет своей команды из 1/4 финала национального кубка. Коуч команды из Петрово раскритиковал арбитра всстречи Александра Омельченко из Славянска.

«Поздравляю Минай с выходом в полуфинал. Была очень интересная кубковая игра, но мое мнение — ее испортил арбитр лишними свистками. Доволен, что на матче не было VAR, иначе футболистов на поле не осталось бы. Это Кубок — здесь нужно держать нить игры».

«Каждое прикосновение — это свисток. Я понимаю, что футболист может получить травму и арбитр их защищает, но это футбол, за это футболисты получают зарплату. Что ни атака — это свисток. Лучше дать командам выяснить отношения. У нас всегда кубок славится борьбой, Мы хотим играть как в Испании, и чтобы футбол был как в Испании, но арбитраж — это наша беда. Если введут VAR — команды в Первой лиге не будут доигрывать матчи из-за отсутствия игроков».

«Первая лига? Если будут такие матчи как сегодня — то болельщиков будет еще больше. А надо еще убрать лишние свистки и тогда будет лучше. Тем более, что для судейства этот матч не был сложным, не было подлости, была мужская борьба. Как для весеннего футбола — это был хороший уровень».

Напомним, что вчера Минай в драматической серии пенальти сумел обыграть Ингулец (6:5, основное время — 1:1) и вышел в полуфинал национального кубка.

Героем серии пенальти стал кипер команды Кобина Андрей Попович, который отбил три удара с «точки» (один из них — от коллеги с Ингульца Богдана Шуста) и реализовал свой 11-метровый.

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Футбол, Кубок Украины, Новости футбола, Сергей Лавриненко.
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