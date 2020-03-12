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Роналду тренируется на Мадейре из-за коронавируса

Роналду тренируется на Мадейре из-за коронавируса
10:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Криштиану Роналду в данный момент находится и тренируется на Мадейре в связи с эпидемией коронавируса.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в данный момент находится и тренируется на Мадейре в связи с эпидемией коронавируса в Италии.

Португалец планирует оставаться на родине до тех пор, пока не прояснится ситуация, связанная с вирусом на Апеннинском полуострове.

Накануне стало известно, что партнер Роналду по Ювентусу, защитник Даниэле Ругани, заболел коронавирусом и сейчас находится под карантином.

Все спортивные мероприятия в Италии отложены до 3 апреля. Пока неизвестно, состоится ли ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Лионом, запланированный на следующую неделю.

По всему миру коронавирусом COVID-19 были заражены более 100 тысяч людей. Он привел к смерти более трех тысяч людей.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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