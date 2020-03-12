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Тете рассказал о мотивации на матч с Вольфсбургом

Тете рассказал о мотивации на матч с Вольфсбургом
12:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Первая игра в противостоянии с Волками состоится в Германии.

Полузащитник Шахтера Тете рассказал о подготовке к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

Бразилец признался, что тренерский штаб Горняков хорошо изучил и разобрал игру соперника. По мнению Тете, Шахтеру по силам добыть победу в выездном матче.

«Вольфсбург – это очень хорошо организованная команда, которая делает большой акцент на контратаках, а также прекрасно держит мяч и создает много моментов. Мы действительно пересмотрели огромное количество видео о сопернике и готовы к этой игре так же, как были готовы к Бенфике».

«Мы сюда приехали только ради победы. Это очень хорошее преимущество – играть первый матч на выезде. Важно забить по крайней мере один мяч или больше, так что настраиваемся только на победу. Ни в коем случае нет мыслей о ничьей».

Матч Вольфсбург — Шахтер состоится сегодня в 22:00. В связи с эпидемией коронавируса в Европе поединок пройдет без зрителей.

В 1/16 финала Лиги Европы Шахтер одержал победу над Бенфикой в двухматчевом противостоянии (2:1 дома и 3:3 на выезде).

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Вольфсбург, Новости футбола, Тете.
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