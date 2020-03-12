Ла Лига приостановила проведение матчей

Новости спорта:Чемпионат Испании приостановили из-за коронавируса.

Чемпионат Испании сделал паузу в матчах из-за пандемии коронавируса на два ближайших тура.

Это решение было вызвано тем, что у одного из игроков баскетбольной команды Реала выявили вирус, из-за чего футбольный клуб отправился на карантин.

"Учитывая новые обстоятельства, которые появились этим утром – карантин в Реале и возможные случаи заболевания в других клубах – Ла Лига посчитала необходимым перейти к следующей фазе противодействия коронавирусу COVID-19. Чемпионат приостановлен как минимум на два ближайших тура", - говорится в заявлении Ла Лиги.

Решение о продлении паузы будет принято по истечении введенного карантина, который закончится 22 марта.