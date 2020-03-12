Клуб АПЛ проверяет футболистов на коронавирус - у троих есть симптомы

Новости спорта:АПЛ также может остановить чемпионат, а не просто проводить матчи без зрителей.

Один из клубов Премьер-лиги проверяет всех своих игроков на коронавирус после того, как три представителя команды были замечены с симптомами недуга. Об этом сообщает британское издание Telegraph Football.

Премьер-лиг в данный момент находится под огромным давлением. Ранее было принято решение проводить матчи без зрителей, но сейчас чемпионат и вовсе могут остановить.

Ранее сегодня, 12 марта, руководство Ла Лиги приняло решение на ближайшее время отменить все матчи чемпионата Испании.

Также без зрителей пройдут и ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу, а также встречи других турниров под эгидой УАФ.