Матчи Реала и Ювентуса в Лиге чемпионов перенесены

Новости спорта:Два матча Лиги чемпионов перенесены из-за эпидемии коронавируса.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и французским "Лионом" перенесён из-за китайского коронавируса COVID-19, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Матч должен был состояться 17 марта. Новая дата матча пока не определена. В первой встрече французский клуб на своём поле одержал победу со счётом 1:0.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Реал" перенесён, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Причиной является заболевание одного из игроков баскетбольного "Реала" в результате заражения китайским коронавирусом COVID-19. Так как баскетбольная и футбольная команда мадридцев находятся на одной базе, то игроки были помещены в карантин.

Матч "Манчестер Сити" — "Реал" должен был состояться 17 марта. Новая дата матча пока не определена. В первой встрече английский клуб добился победы в Мадриде со счётом 2:1.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.