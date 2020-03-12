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Матчи Реала и Ювентуса в Лиге чемпионов перенесены

Матчи Реала и Ювентуса в Лиге чемпионов перенесены
19:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Два матча Лиги чемпионов перенесены из-за эпидемии коронавируса.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и французским "Лионом" перенесён из-за китайского коронавируса COVID-19, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Матч должен был состояться 17 марта. Новая дата матча пока не определена. В первой встрече французский клуб на своём поле одержал победу со счётом 1:0.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Реал" перенесён, сообщается на официальном сайте английского клуба.

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Причиной является заболевание одного из игроков баскетбольного "Реала" в результате заражения китайским коронавирусом COVID-19. Так как баскетбольная и футбольная команда мадридцев находятся на одной базе, то игроки были помещены в карантин.

Матч "Манчестер Сити" — "Реал" должен был состояться 17 марта. Новая дата матча пока не определена. В первой встрече английский клуб добился победы в Мадриде со счётом 2:1.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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