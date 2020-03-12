Еще один футболист Ганновера заразился коронавирусом

Новости спорта:Яннес Хорн сдал положительный тест на опасную болезнь.

Защитник Ганновера Яннес Хорн заболел коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.

Футболист сдал положительный тест на болезнь и стал вторым игроком клуба, кому диагностировали коронавирус. Хорн попал на больничную койку вслед за Тимо Хюберсом.

У всех остальных работников Ганновера заболевание не выявлено. Футболистов и тренеров клуба отправили на 14-дневный домашний карантин.

Отмечается, что Ганновер направит запрос в Немецкий футбольный союз с просьбой о переносе двух ближайших матчей во второй Бундеслиге.

Стоит отметить, что случай с игроками Ганновера - не первый в футбольном мире. Ранее сообщалось, что врачи диагностировали вирус у защитника Ювентуса Даниеле Ругани и форварда Сампдории Маноло Габбьяддини.