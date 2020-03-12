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Вольфсбург - Шахтер: кто выйдет в старте

Вольфсбург - Шахтер: кто выйдет в старте
21:11 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Стали известны стартовые составы команд на первый поединок стадии 1/8 финала Лиги Европы между немецким Вольфсбургом и донецким Шахтером.

Травма Тараса Степаненко ни для кого не была новостью еще задолго до старта первой встречи между Шахтером и Вольфсбургом в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Однако не Майкон, которого тренерский штаб задействовал в нескольких матчах кряду на внутренней арене, заменит выпавшего из обоймы Каштру украинца. Маркос Антонио и Алан Патрик сыграют в опорной зоне, в то время как Виктор Коваленко расположится над ними среди атакующих полузащитников. При этом, не Марлос начнет игру с первых минут на правом фланге атаки. Тете получил свой шанс.

Вольфсбург: Кастельс — Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио — Арнольд, Шлагер, Герхардт — Мехмеди, Вегхорст, Брекало.

Запасные: Перван, Клаус, Русильон, Понграчич, Тиссеран, Гинчек, Виктор.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик, Маркос Антонио — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Марлос, Коноплянка, Майкон, Сикан.

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Матч Вольфсбург — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Вольфсбург, Новости футбола, ЛЕ.
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