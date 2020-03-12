Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу-2020 (Видео)

Последнюю кубковую вакансию в 1/2 финала заполнила полтавская "Ворскла", которая в четвертьфинальном матче на стадионе им. Ю. Гагарина в Чернигове нанесла поражение местной "Десне" - 1:0.
Автором решающего гола стал 31-летний форвард "Ворсклы" Денис Васин, который реализовал пенальти на 64-й минуте.
Как сообщалось, днем ранее полуфиналистами нынешнего розыгрыша стали команды "Минай" из одноименного села на Закарпатье, "Мариуполь" и киевское "Динамо".
Поединки 1/2 финала Кубка Украины пройдут 15 апреля, финал состоится 13 мая.
Обзор матча Десна - Ворскла:
Десна - Ворскла 0:1
Гол: Васин, 65 (пен.).
Десна: Паст — Конопля, Тамм, Гитченко, Д. Фаворов — Ермаков, Арвеладзе (Будковский, 86) — Картушов, Тотовицкий, Кузик (Калитвинцев, 66) — Хлебас (Филиппов, 66).
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков (Баенко, 46), Ндиайе, Якубу — Скляр, Пуцлин — Васин (Кравчук, 70), Луизао, Кане — Кулач (Степанюк, 46).
Предупреждения: Кузик, Тамм, Ермаков, Скляр — Кане, Васин, Луизао, Якубу, Баенко