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Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу-2020 (Видео)

Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу-2020 (Видео)
21:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Десна

Новости спорта:В розыгрыше Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020 определились все участники полуфинальной стадии турнира.

Последнюю кубковую вакансию в 1/2 финала заполнила полтавская "Ворскла", которая в четвертьфинальном матче на стадионе им. Ю. Гагарина в Чернигове нанесла поражение местной "Десне" - 1:0.

Автором решающего гола стал 31-летний форвард "Ворсклы" Денис Васин, который реализовал пенальти на 64-й минуте.

Как сообщалось, днем ранее полуфиналистами нынешнего розыгрыша стали команды "Минай" из одноименного села на Закарпатье, "Мариуполь" и киевское "Динамо".

Поединки 1/2 финала Кубка Украины пройдут 15 апреля, финал состоится 13 мая.

Обзор матча Десна - Ворскла: 

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Десна - Ворскла 0:1

Гол: Васин, 65 (пен.).

Десна: Паст — Конопля, Тамм, Гитченко, Д. Фаворов — Ермаков, Арвеладзе (Будковский, 86) — Картушов, Тотовицкий, Кузик (Калитвинцев, 66) — Хлебас (Филиппов, 66).

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков (Баенко, 46), Ндиайе, Якубу — Скляр, Пуцлин — Васин (Кравчук, 70), Луизао, Кане — Кулач (Степанюк, 46).

Предупреждения: Кузик, Тамм, Ермаков, Скляр — Кане, Васин, Луизао, Якубу, Баенко

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ФК Ворскла, Футбол, Кубок Украины, ФК Десна, Новости футбола, Десна - Ворскла.
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