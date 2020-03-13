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Финикс отчислил перспективного защитника

Финикс отчислил перспективного защитника
08:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:22-летний игрок за игру в среднем на площадке проводил менее трех минут.

Финикс Санз отчислил 22-летнего защитника Джареда Харпера, который выступал за клуб на условиях двустороннего контракта.

Харпет перешел в Финикс из Лиги развития, однако в составе Санз защитник провел лишь три матча в НБА, набирая в среднем 0,7 очков за матч.

На данный момент Финикс занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

NBA намерена доиграть нынешний сезон чемпионата

Напомним, что регулярный чемпионат НБА приостановлен после того, как центровой Юты Джаз Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. Ассоциация прекратила все матчи регулярного чемпионата до выяснения всех обстоятельств в сложившейся ситуации.

Вчера сообщалось, что в Лиге намерены доиграть нынешний сезон чемпионата с урезанным календарем матчей.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Джаред Харпер.
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