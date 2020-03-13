Футболист Челси подхватил коронавирус

Новости спорта:Хавбек Челси Хадсон-Одои заразился коронавирусом.

У полузащитника Челси Каллума Хадсона-Одои диагностировали коронавирус. В ближайшее время игроки, тренерский штаб и персонал клуба самоизолируется.

В клубе подчеркнули, что 19-летний футболист, на данный момент, чувствует себя хорошо.

Сегодня в АПЛ состоится экстренное заседание представителей клубов в связи с положительным тестом на коронавирус тренера Арсенала Микеля Артеты. Из-за этого игроки и персонал команды отправились на самоизоляцию.

На встрече обсудят ситуацию с дальнейшим планом по поводу матчей Премьер-лиги. Корреспондент The Daily Telegraph Джейсон Барт сообщает, что чемпионат будет приостановлен.

На самоизоляции также находится защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди, у которого один из родственников находится в больнице с подозрением на коронавирус.

В данный момент уже приостановлены чемпионаты Испании, Италии, Нидерландов, Дании и ряда других стран. Во вторник УЕФА должен объявить о паузе для Лиги чемпионов и Лиги Европы, а Евро могут перенести на 2021-й год.

Правительство Великобритании в данный момент обдумывает вариант с запретом спортивных мероприятий на территории Королевства.

По всему миру зафиксировано более 130 тысяч заражений коронавирусом COVID-19, что привело к смерти более 4700 человек.