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Футболист Шахтера претендует на престижную награду от УЕФА

Футболист Шахтера претендует на престижную награду от УЕФА
10:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Маркос Антонио претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Конкуренцию бразильцу составят хавбеки Самуэле Кампо из Базеля и Чарлес Арангис из Байера, а также нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало.

Отдать голос за своего фаворита можно на сайте УЕФА по ссылке.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Шахтер минимально обыграл Вольфсбург (2:1). Антонио забил второй гол Горняков.

Всего в нынешнем сезоне Маркос забил 2 гола и отдал результативную передачу в 20 матчах Шахтера во всех турнирах.

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ФК Шахтер, Лига Европы, Новости футбола, Маркос Антонио.
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