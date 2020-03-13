Футболист Шахтера претендует на престижную награду от УЕФА

Новости спорта:Маркос Антонио претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Конкуренцию бразильцу составят хавбеки Самуэле Кампо из Базеля и Чарлес Арангис из Байера, а также нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало.

Отдать голос за своего фаворита можно на сайте УЕФА по ссылке.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Шахтер минимально обыграл Вольфсбург (2:1). Антонио забил второй гол Горняков.

Всего в нынешнем сезоне Маркос забил 2 гола и отдал результативную передачу в 20 матчах Шахтера во всех турнирах.