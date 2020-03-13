Матчи французского чемпионата отложены

Новости спорта:В ближайший уикенд планировали провести десять матчей.

Матчи первых двух французских футбольных дивизионов были отложены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Решение национальной Профессиональной футбольной лиги вступает в силу незамедлительно.

Совет директоров ПФЛ соберется повторно по итогам собрания УЕФА, которое назначено на 17 марта.

Чемпионаты отменяются по всей Европе: соревнования уже отложены в Италии, Испании и Нидерландах, также готовятся отменить матчи английской Премьер-лиги. В свою очередь, УЕФА объявил об отмене ближайших матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По всему миру COVID-19 были заражены более 135 тысяч людей. Вирус привел к смерти почти пяти тысяч людей.