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Пятница, 13.03.2020
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Ливерпульский клуб ушел на карантин

Ливерпульский клуб ушел на карантин
13:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В качестве меры предосторожности Эвертон ушел на карантин.

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил об уходе команды на карантин на фоне эпидемии коронавируса.

"В качестве меры предосторожности команда и тренерский штаб в полном составе изолируются на определённый период согласно рекомендациям врачей. Данный шаг был сделан после того, как игрок основы сообщил о симптомах заражения коронавирусом. Клуб находится с ним в постоянном контакте, а также следит за состоянием всех футболистов и работников", — говорится в заявлении "ирисок".

Таким образом, матч "Эвертона" с "Ливерпулем" не состоится. Дерби в рамках 30-го туре английской Премьер-лиги должно было пройти 16 марта на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

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ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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