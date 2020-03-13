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Пятница, 13.03.2020
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УЕФА может внести кардинальные изменения в формат плей-офф ЛЧ и ЛЕ

УЕФА может внести кардинальные изменения в формат плей-офф ЛЧ и ЛЕ
13:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Команд, вероятно, ожидает уменьшение количества игр.

Вместо традиционных двух матчей команды могут выявить победителя противостояния по итогам одной встречи.

УЕФА планирует приостановить проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также перенести Евро-2020 на следующий год из-за эпидемии коронавируса, которая стремительно распространяется по всей Европе.

Как сообщает L'Équipe, несмотря на вирус, клубные еврокубки необходимо завершить в текущем сезоне, поэтому 17 марта УЕФА проведет видео-конференцию, одним из главных вопросов которой станет возможный вариант изменения формата проведения оставшихся матчей плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

Таким образом, команды, пробившиеся в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов, могут определить полуфиналистов по результатам одного сыгранного матча либо на нейтральном поле, либо на стадионе клуба, которому повезет со жребием. Традиционные полуфиналы и финал же может заменить мини-турнир.

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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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