Одноклубник Зинченко отправлен на карантин

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Пятница, 13.03.2020
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13:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Один из членов семьи Бенжамен Менди попал в больницу с симптомами коронавируса.

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди самоизолировал себя в рамках предосторожности после того, как один из членов его семьи отправился в больницу с проявлениями коронавируса, сообщает BBC.

"Клуб осведомлен, что член семьи одного из игроков первой команды попал в больницу с симптомами респираторного заболевания. Он прошел различные тесты в больнице, один из которых был на Covid-19", — говорится в заявлении Ман Сити.

Еще вчера, 12 марта, Менди принимал полноценное участие в тренировке всей команды.

На карантин отправились и трое игроков первой команды Лестера, у которых проявлялись симптомы коронавируса. А Челси и Арсенал сделали это всей командой, поскольку пробы на Covid-19 Каллума Хадсона-Одои и Микеля Артеты дали положительный результат.

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Сегодня английская Премьер-лига проведет экстренное собрание, чтобы обсудить дальнейшие действия в сложившейся ситуации.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко, Бенжамен Менди.
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