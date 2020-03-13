Шахтер - Вольфсбург: слова Каштру после победы в первом матче

Новости спорта:Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал результат первого матча 1/8 финала ЛЕ с Вольсбургом.

Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл на выезде Вольфсбург – 2:1. Голами у "горняков" отметились Жуниор Мораес и Маркос Антони, а за немецкую команду забил Джон Энтони Брукс.

"Первый тайм был лучше, чем второй. Мы полностью контролировали игру, могли добиться лучшего результата. Второй тайм начался не очень хорошо, соперник сравнял счет. Команда прочувствовала этот пропущенный гол, мы немного раскоординировались. Но с небольшими корректировками, проведенными во втором тайме, мы снова взяли игру в свои руки. Добились победы заслуженно и довольны, что смогли это сделать", — заявил Луиш Каштру клубному телевидению после матча.

В стартовом составе "горняков" вышел Виктор Коваленко, чье отсутствие называли одной из главных причин неубедительной игры в защите с Бенфикой (3:3). Однако Виктор провел не лучший поединок, даже если не учитывать нереализованный пенальти. Луиш Каштру, однако, уклонился от прямой просьбы оценить игру хавбека.

"Игра – это коллектив. Это была победа, которую добыла команда, а не выиграл игрок А, Б или В. Команда всегда будет важнее, чем отдельные игроки. Все они показали себя достойно, все сыграли на высоком уровне, все функционировали, как команда. Наша стратегия на игру была практически полностью выполнена. Сейчас нужно отдохнуть. В воскресенье нас ожидает очень важная игра с Зарей, нужно, чтобы игроки восстановились как можно быстрее", — добавил Каштру.

В первом тайме могло показаться, что Тайсон получил травму.

"Да, мы думали, что у него какая-то боль и может потребоваться замена. Третью замену мы оттягивали до последнего момента, потому что у нас были такие игроки, как Патрик после травмы, Тайсон чувствовал боль, Матвиенко также получил удар, у него болело колено. К счастью, игра закончилась с одной проблемой – повреждением Исмаили, но не более".

Журналист высказал предположение, что замены Каштру сработали и принесли победу Шахтеру. Однако португалец не считает, что заслуживает отдельной похвалы из-за этого.

"То, что тренер делает – это его обязанности. Тренерский штаб должен постоянно читать, что происходит. В некоторых моментах второго тайма игра действительно убегала из наших рук, чересчур сильно контролировал соперник. Поэтому мы желали больше контролировать полузащиту и сыграть втроем, чтобы вывести чуть выше наших крайних защитников, расположить больше игроков между соперника. Слава Богу, нам это удалось сделать. Но мы не выполнили ничего больше, чем наши обычные обязанности, как мы это делаем всегда", — считает Каштру.

Шахтер сумел победить, забив при этом два гола на выезде, что можно расценивать как хорошую фору перед ответным матчем, но Каштру не придает этому особого значения.

"Все то же самое. Мы выигрываем после первого матча, но это пока еще ничего не значит. Нужно отдавать себе отчет в том, что этого, на самом деле, очень мало, чтобы пройти соперника. Мы очень компетентны, но и соперник также, все-таки Бундеслига в топ-5 чемпионатов Европы, поэтому всегда нужно быть осторожным. Нас ждет еще сложнейшая работа впереди", — добавил португалец.

Ответный матч между Шахтером и Вольфсбургом запланирован на 19-е марта. Игра должна пройти при пустых трибунах из-за коронавируса.