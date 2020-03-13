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"Шахтер воспользовался одним моментом": Тренер Вольфсбурга отреагировал на поражение

"Шахтер воспользовался одним моментом": Тренер Вольфсбурга отреагировал на поражение
14:17 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер высказался о поражении в матче Лиги Европы от Шахтера.

Шахтер в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы на выезде одолел Boльфсбург со счетом 2:1. Главный тренер немецкого клуба Оливер Гласнер поделился эмоциями после матча и заявил, что победителя встречи выявил один реализованный момент "горняков" во втором тайме.

"Мы очень разочарованы результатом, поскольку все не так должно было завершиться. Мы не очень хорошо провели первый тайм. Тогда мы стали свидетелями качественной игры Шахтера и того, насколько хорошо эта команда может удерживать мяч. На том этапе мы проиграли слишком много противоборств".

"После перерыва мы стали лучше и стали более доминирующей командой. Однако, несмотря на это, мы не смогли воспользоваться нашими моментами. Шахтер воспользовался одним моментом, благодаря чему победил".

Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)

"Вот так в футболе порой решают мелочи. Чем лучше становятся противники, тем больше времени нужно уделять деталям. В любом случае, нас еще ждет ответный матч в Харькове, где мы постараемся добыть нужный результат. Мы много забиваем в последнее время в гостях, поэтому я уверен, что мы можем сделать это во втором поединке", — приводит слова Гласнера официальный сайт Вольфсбурга.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург — Шахтер.

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