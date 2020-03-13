Определен лучший игрок матча Шахтер - Вольфсбург

Новости спорта:Алан Патрик оказался лучшим игроком матча Шахтер – Вольфсбург по версии InStat.

Самым полезным игроком первого матча 1/8 финала футбольной Лиги Европы "Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Украина) по оценкам компании InStat стал полузащитник дончан Алан Патрик.

Рейтинг эффективности его игры составил 351 балл, сообщает Zbirna.com.

"За 90 минут бразильский хавбек "Шахтера" выполнил 101 технико-тактическое действие с браком в 14 процентов. В его активе два удара по воротам, одна острая передача, 10 выигранных единоборств, шесть удачных обводок, 12 успешных отборов, перехватов и подборов", - отмечается в сообщении.

В тройку лучших игроков украинского клуба в этом поединке также вошли бразильцы Тайсон (335 баллов) и Маркос Антонио (307).